Carlos Tévez souhaite faire venir Angel Di Maria à Rosario

Tout juste nommé entraineur de Rosario Central, Carlos Tevez est déjà à la recherche de joueurs pour améliorer son effectif. Lors de sa conférence de presse de présentation, il a évoqué son compatriote Angel Di Maria, libre depuis son départ du PSG. Si pour le moment aucun contact n'a été établi, l'Apache ne cache pas son admiration et son envie de faire revenir El Fideo dans le club de ses débuts.

«Je n’ai pas parlé à Di Maria. J’ai à peine le temps de parler à ma femme. Je ne lui ai pas parlé. Mais qui n’aimerait pas l’avoir ? Di Maria représente beaucoup pour ce club. Quand la situation sera plus calme, je l’appellerai et lui demanderai ce qu’il veut faire. Nous le connaissons. Il apporterait beaucoup à l’effectif. Il apporterait son expérience aux jeunes joueurs. En plus de l’expérience, il a une grande qualité technique. Il a joué dans les plus grands clubs, ce serait facile d’être son entraîneur.»