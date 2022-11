CdM 2022 : le Comité suprême qatari revient sur les déclarations d'Hassan al-Thawadi

La suite après cette publicité

Après la parution de notre article concernant le nombre de personnes décédées sur les chantiers liés au Mondial au Qatar, notamment pour les stades et autres constructions pharaoniques construits pour l'occasion, un porte-parole du Comité suprême a souhaité faire une mise au point sur les chiffres avancés par Hassan al-Thawadi lors d'une interview. En effet, interrogé par le journaliste britannique Piers Morgan sur «le chiffre honnête et réaliste des travailleurs migrants morts sur la totalité des chantiers pour la Coupe du Monde», Hassan al-Thawadi, le secrétaire général du Comité suprême du Qatar pour la livraison et l'héritage, avait répondu «entre 400 et 500.»

Dans la foulée de ces premières déclarations et de la parution de notre article donc, Jean-Mathieu Le Béon, chargé de la Livraison et de l’Héritage (SC) pour le Comité suprême, a souhaité nuancer ces chiffres. «Lors de l’émission "Uncensored" animée par Piers Morgan, le Secrétaire Général a indiqué qu’il y avait eu 3 décès dus à des accidents du travail et 37 décès non liés à des accidents du travail sur des projets du Comité suprême pour la Livraison et l’Héritage (SC). Ces chiffres sont publiés chaque année dans les bilans produits par le Comité. Ils comprennent les activités liées aux 8 stades de la compétition et celles liées aux 17 autres sites en lien avec le Tournoi et qui relèvent du périmètre du SC. Les citations tirées de l’interview font référence aux statistiques nationales sur la période 2014 – 2020 pour les accidents du travail (414 décès) sur l’ensemble du territoire qatarien, tous secteurs et toutes nationalités confondus.» Pas sûr que cela suffise à calmer les polémiques qui concernent les Droits de l'Homme au Qatar...