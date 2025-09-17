5 choses à savoir sur Kaïrat Almaty, le Petit Poucet de la Ligue des Champions

Une pépite de Chelsea joue au sein du club kazakhstanais

Fêtant ses 17 ans le 12 août dernier, Dastan Satpaev est le phénomène du Kaïrat Almaty. À l’image de Kendry Paez (Independiente del Valle), Geovany Quenda (Sporting CP) ou encore Estevao (Palmeiras) qui ont été recrutés par Chelsea avant leur majorité, il a vu les Blues le convaincre de le rejoindre quand il aura 18 ans. Le transfert est estimé à 4 millions d’euros bonus compris. International A avec son pays (5 capes), il compte 12 buts et 8 passes décisives en 31 matches cette saison avec son club. Avant-centre pouvant jouer dans les couloirs, il est comparé à Sergio Agüero. Il a marqué contre l’Olimpija Ljubljana, KuPS et le Slovan Bratislava dans les tours préliminaires et tentera de briller dans la cour des grands désormais.

Plus proche de la Chine que du reste de l’Europe

Le club du Kaïrat Almaty dispose d’une particularité géographique rare au sein de l’UEFA puisqu’il est le club le plus à l’Est à disputer une rencontre de Ligue des Champions. En effet, le précédent record était détenu par le club kazakhstanais du FK Astana lors de la saison 2015/2016, mais Almaty est situé encore plus à l’Orient. Plus grande ville du pays regroupant plus de 2 millions d’habitants, l’ancienne capitale est également surnommée «la ville des pommes» par rapport aux nombreux pommiers qui recouvrent la région est installée en Asie. C’est simple, il ne faut parcourir que 66 kilomètres pour arriver au Kirghizistan et 300 kilomètres pour aller en Chine. Quatre clubs pourront découvrir cette ville au coeur de l’Asie qui joue une compétition européenne. Il s’agit du Real Madrid, de Paphos, de l’Olympiakos et du FC Bruges. Le Real Madrid devra parcourir 6400 km, 4000 km pour Paphos, 4490 km pour l’Olympiakos et 5355 km pour Bruges. À titre de comparaison, il n’y a que 2 679 km entre Paris et Moscou. D’ailleurs quand le Kazakhstan faisait partie de la Confédération Asiatique jusqu’en 2002, le Kaïrat Almaty avait disputé deux fois la Coupe des Coupes Asiatique.

Le Kaïrat Almaty a déjà affronté un club français

Lors de la saison 2015/2016, le Kaïrat Almaty a affronté un club français à l’occasion des barrages de la Ligue Europa. C’était les Girondins de Bordeaux, un club alors dirigé par Willy Sagnol et dans lequel on retrouvait Nicolas Pallois, Nicolas Maurice-Belay, Wahbi Khazri, Henri Saivet, Diego Rolan ou encore Enzo Crivelli. Au match aller, Bordeaux a gagné 1-0 en France grâce à un but de Wahbi Khazri (27e). Mais le match retour a été bien plus contesté. Rapidement, les Kazakhstanais ont pris l’avantage sur un but contre son camp de Frédéric Guilbert (1re) avant qu’Islambek Kuat double la mise en seconde période (66e). Alors éliminé pendant 11 minutes, Bordeaux sera finalement sauvé en fin de match par Enzo Crivelli (77e). Une défaite 2-1 qui a permis aux Girondins de se qualifier grâce au but inscrit à l’extérieur.

Des joueurs connus sont passés au Kaïrat Almaty

Si la plupart des joueurs passés ou évoluant au Kaïrat Almaty sont locaux, viennent de pays de l’ex-Union Soviétique où d’Amérique du Sud, deux joueurs assez connus en Europe y ont évolué. Il y a notamment l’ancien milieu défensif ukrainien Anatoliy Tymoshchuk qui a joué au Kazakhstan entre 2015 et 2017. L’actuel coach adjoint du Zenit Saint-Pétersbourg où il a remporté la Coupe UEFA 2008 a réalisé une carrière brillante. Quart de finaliste de la Coupe du monde 2006 avec l’Ukraine dont il est le joueur le plus capté (144 sélections), il a aussi disputé 132 matches en 4 saisons avec le Bayern Munich entre 2019 et 2013. Il a été double finaliste malheureux de la Ligue des Champions (2010 et 2012) avec le Rekordmeister et a remporté l’édition 2013. L’autre joueur star passé par le club du Kazakhstan est Andrey Arshavin. Demi-finaliste de l’Euro 2008 avec la Russie et vainqueur de la Coupe UEFA 2008 avec le Zenit, l’ancien d’Arsenal (2009/2013) aura disputé les trois dernières saisons de sa carrière du côté du Kaïray Almaty. Le temps pour lui de marquer 30 buts en 108 matches. Le sixième du Ballon d’Or 2008 a remporté la Coupe du Kazakhstan 2017 et 2018 avec le Kaïrat Almaty.

Le Kaïrat Almay déjà "champion d’Europe"

Fondé en 1954 sous le nom de Lokomotiv Almaty, le Kaïrat est un club qui dispose d’une vraie culture ferroviaire. Club des Cheminots qui a alterné entre la première et deuxième division soviétique, le Kaïrat a la particularité d’avoir remporté une compétition entre différents clubs européens. Tournoi fondé en 1947 qui a rassemblé des sélections dans un premier temps avant que la guerre froide joue sur les rapports entre l’Europe de l’Est et de l’Ouest, la Coupe d’Europe des chemins de fer est tombée dans l’escarcelle du club kazakhstanais. Ainsi, dés 1961, la compétition a réuni des clubs russes, ukrainiens, bulgares, roumains, tchèques ou encore kazakhstanais. Si le Lokomotiv Moscou a dominé la compétition avec cinq sacres, le Lokomotiv Sofia (2 sacres), le Rapid Bucarest (1 titre) et le Lokomotiv Nijni Novgorod (1 titre) ont inscrit leur nom au palmarès. En 1971, le Kaïrat Almaty a aussi remporté la compétition en s’imposant 2-1 au cumulé contre le Rapid Bucarest.