Atlético-Chelsea : Thiago Silva absent

Arrivé sur le banc de Chelsea il y a quelques semaines suite au départ de Frank Lampard, Thomas Tuchel a plutôt bien lancé son aventure anglaise puisque sa nouvelle équipe est invaincue sous ses ordres. Elle compte bien le rester demain en Ligue des Champions. Mais la mission ne sera pas aisée face à l'Atlético de Madrid.

D'autant que le technicien allemand devra faire sans Thiago Silva. «Il n’est pas disponible. Il s'entraîne en ce moment. Nous partons et il n'est pas disponible», a confié Tuchel en conférence de presse. Le Brésilien, touché à la cuisse, est absent depuis plusieurs jours et n'a plus joué depuis le 4 février.