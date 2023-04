Liga : le FC Barcelone se balade à Elche et conforte un peu plus sa place de leader

Duel d’extrêmes ce samedi soir sur la pelouse du stade Martínez Valero. Leader incontesté de Liga après 26 journées, le FC Barcelone avait l’occasion de creuser l’écart à 15 unités d’avance provisoires sur son éternel rival, le Real Madrid. Pour cela, il fallait prendre les trois points de la victoire sur la pelouse d’Elche, lanterne rouge du championnat et ayant glané une seule victoire en 2023. L’entraîneur catalan Xavi Hernandez arrivait dans la province d’Alicante avec un milieu de terrain inédit, composé d’Eric Garcia (défenseur central de formation), Gavi et Sergi Roberto, capitaine blaugrana de la soirée. De son côté, Sebastian Beccacece, quatrième technicien de l’ECF durant cet exercice, faisait confiance à son attaquant phare Pere Milla, de retour à la compétition après une blessure et une suspension (6 buts cette saison).

Le début de rencontre des Blaugranas était clairement maîtrisé, réussissant à faire reculer son adversaire mais l’animation offensive manquait de tranchant. Il fallait un coup franc de Jordi Alba venu du droit pour trouver Robert Lewandowski, qui ratait sa frappe mais trompait néanmoins Edgar Badia (0-1, 20e), pour son premier but depuis le 19 février dernier. De quoi laisser l’opportunité aux visiteurs de gérer le rythme de la rencontre face à une équipe locale malade. RL9, initiateur d’un bon mouvement collectif avec Ferran Torres, ratait le cadre sur sa reprise de l’épaule après le centre tendu de l’Espagnol (42e). Avant la pause, Jules Koundé reprenait parfaitement le centre au second poteau mais Oscar Mascarell sauvait son dernier rempart devant lui (45e).

Festival offensif à Elche

Au retour des vestiaires, les hommes de Xavi continuaient de mettre en place son jeu dans le camp adverse, avec comme objectif de faire le break, qui aurait pu être fait si Badia ne s’était pas interposé, d’un arrêt du pied, sur la frappe de Marco Alonso (51e). De l’autre côté, José Carmona initiait une contre-attaque sur le flanc droit mais ratait son entrée dans la surface de réparation de Marc-André ter Stegen (52e). Finalement, c’est Ansu Fati, en manque de confiance ces derniers mois, trouvait enfin la faille en championnat depuis la mi-octobre d’un tir bas et puissant pour faire trembler le petit filet droit (0-2, 56e). Lewandowski profitait ensuite d’une récupération de Gavi dans l’axe pour aller crucifier le dernier rempart des Franjiverdes (3-0), pour atteindre les 17 buts en championnat.

Ferran Torres participait également au festival offensif blaugrana d’une frappe à l’entrée de la zone de vérité, pour lui aussi se relancer après une période de disette (70e). Comme en première période, et ce malgré l’avance considérable au score, Barcelone n’hésitait pas à se projeter vers l’avant pour infliger une manita à son adversaire du soir, mais sans succès. Elche s’offrait quelques opportunités offensives, en vain car mis en échec par MAtS ou en position illicite avant le dernier geste. Score final : 4-0. Le FC Barcelone prend 15 points d’avance temporaires sur le Real Madrid, Elche reste bon dernier de Liga.