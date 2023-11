Bayern Munich : Harry Kane a une clause secrète

Harry Kane est en pleine bourre. Auteur d’un nouveau doublé le week-end dernier face à Heidenheim (4-2), l’attaquant anglais affiche désormais 17 buts en 11 matchs de Bundesliga. La découverte d’un nouveau championnat cet été après avoir fait le bonheur de la Premier League au cours de la dernière décennie ne semble pas avoir affecté le meilleur buteur des Three Lions qui s’est plutôt bien acclimaté à son nouvel environnement de travail, lui qui occupe actuellement la première place du classement des top buteurs européens.

S’il conserve un sens aiguisé du but, The Sun relaye ce mercredi qu’une clause spéciale présente dans son contrat devrait l’inciter à faire trembler les filets adverses à l’avenir. En effet, le média britannique mentionne que le natif de Walthamstow pourrait récupérer dans la besace, en plus des 21,4 M£ (soit 25 M€/an) qu’il touche par an, un paiement unique de près de 220 000 £ (environ 252 000 euros) s’il parvient à atteindre la barre des 40 buts cette saison. Un jeu d’enfant pour Harry Kane compte tenu de sa forme actuelle.