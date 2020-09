Liga : Valence surprend la Real Sociedad

Le début de la saison de Valence s'annonçait risquait après les départs de Francis Coquelin, Ferran Torres Rodrigo Moreno ou encore Dani Parejo. Les Murciélagos avaient néanmoins débuté avec 4 points sur ses trois premiers matches et affrontaient la Real Sociedad qui avait de son côté acquis 5 points lors des trois premiers matches de championnat. Valence n'a pas eu beaucoup le ballon, mais a fait preuve de réalisme en contrant les Basques.

La suite après cette publicité

Finalement, l'équipe de Javi Gracia a trouvé la faille en fin de rencontre. Lancé sur la gauche dans le dos de la défense, José Gaya contrôlait, se présentait devant la surface et centrait devant le but. Il trouvait Maxi Gomez qui ouvrait le score (75e). Robin Le Normand pensait égaliser en fin de match, mais son but a été refusé pour une main (90e +5). Valence s'impose 1-0 et en profite pour prendre provisoirement la tête de la Liga.

Le classement de la Liga