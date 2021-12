Barça : la folle promesse de Xavi à Joan Laporta

La suite après cette publicité

En s’inclinant sur la pelouse du Bayern Munich mercredi soir (3-0), le FC Barcelone a perdu sa deuxième place de la poule E au profit de Benfica. Les Blaugranas sont donc reversés en Ligue Europa, qui sera désormais un de leurs objectifs principaux cette saison. Pleins d’espoir avant cette rencontre, le Barça est vite redescendu sur terre, surclassé par l’équipe de Julian Nagelsmann.

Xavi et Joan Laporta ne se font pas d’illusion et ont conscience de l’écart de niveau entre les deux équipes. Malgré tout, l’entraîneur espagnol a fait une promesse à son président sur le chemin du retour à Barcelone : «dans un an, nous allons rivaliser au même niveau que le Bayern», aurait-il déclaré, rapporte As. Cela passera par des renforts dès le mercato hivernal, le premier pourrait être le joueur de Manchester City Ferran Torres.