Le FC Barcelone touche au but pour ses deux premières recrues hivernales

La situation est dure à Barcelone, et elle devrait le rester pendant un bon moment encore. On peut le dire, le club catalan ne roule pas sur l'or... Mais Joan Laporta a déjà commencé à assainir les finances du club, et même si l'équilibre financier du club reste très précaire, tout porte à croire que pour le mercato hivernal, les Barcelonais auront une marge de manœuvre bien plus large que lors du dernier marché estival.

Depuis plusieurs semaines, c'est le festival des rumeurs dans les médias catalans et espagnols, qui sont restés sur leur faim l'été dernier. Et ce mercredi, on apprend que Joan Laporta et ses hommes ont avancé sur deux dossiers, qui deviendront peut-être les deux premières recrues hivernales, l'arrivée de Dani Alves ne pouvant être considérée comme telle. Le premier mène à Ferran Torres, qui semble être l'objectif prioritaire pour renforcer le secteur offensif. L'accord avec l'international espagnol serait total, et ce dernier serait même prêt à baisser son salaire pour revêtir la tunique barcelonaise. Mais Manchester City campait sur ses positions.

L'option Azpi prend de l'ampleur

Et bien selon Mundo Deportivo, ça a bien avancé. « Ferran Torres a de grandes chances de devenir nouveau joueur du Barça en janvier », résume le journal, qui précise que les propositions du Barça se rapprochent de plus en plus du prix fixé par l'écurie anglaise. Le polyvalent joueur offensif formé à Valence est ainsi au cœur de discussions pour un transfert qui devrait finalement se boucler pour un montant situé entre 40 et 50 millions d'euros.

Et ce n'est pas tout, puisque Marca indique que le FC Barcelone est très chaud sur Cesar Azpilicueta. Le contrat de l'Espagnol à Chelsea prend fin en janvier, et les Catalans pourraient donc l'obtenir à moindre prix dès le mois de janvier. Pas convaincu par les options à disposition dans l'équipe, Xavi est très intéressé par l'ancien de l'OM, que ce soit pour cet hiver ou pour l'été prochain. Pas de doutes, on va découvrir bon nombre de nouveaux visages dans l'effectif barcelonais ces prochains mois...