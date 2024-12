Le Real Madrid prépare une drôle de révolution en défense !

C’est la nouvelle tête que l’on retrouve dans le projet madrilène. Profitant des absences de David Alaba et Eder Militao sur blessure et se montrant plus rassurant que Jesus Vallejo pour accompagner Antonio Rüdiger en défense, le jeune Raul Asencio (21 ans) s’est imposé comme une bonne alternative. Actuellement titulaire, le jeune défenseur espagnol a prouvé qu’il avait sa place dans le groupe merengue et qu’il pouvait représenter l’avenir à ce poste.

La suite après cette publicité

Alors que le Real Madrid planche sur une amélioration de son secteur défensif pour cet été et que deux joueurs référencés sont suivis avec Alphonso Davies (Bayern Munich) et Trent Alexander-Arnold (Liverpool) pour une potentielle arrivée libre cet été, la charnière centrale mérite une attention particulière. Si Antonio Rüdiger est incontournable, David Alaba et Eder Militao sont régulièrement sujets aux blessures comme c’était le cas la saison dernière. L’explosion de Raul Asencio a apporté un peu de calme dans ce secteur tendu et cela a eu le mérite d’inspirer les Merengues.

Le Real Madrid veut miser sur quatre jeunes

Selon Marca, le Real Madrid aimerait davantage s’appuyer sur ses pépites du centre de formation pour les prochaines années. Certes, une arrivée d’un défenseur de classe mondiale cet été est prévue pour compenser la fragilité de David Alaba et Eder Militao, mais quatre jeunes de la Fabrica sont pleinement inscrits dans la planification sportive du club de la capitale. Il y a évidemment Raul Asencio qui a réussi à se faire sa place et représente déjà le présent de la Casa Blanca.

La suite après cette publicité

D’ailleurs, le Real Madrid entend blinder le joueur de 21 ans avec un nouveau contrat qui devrait arriver sur les prochaines semaines. Convoqué neuf fois dans le groupe sans jouer cette saison, Jacobo Ramón (19 ans) s’entraîne régulièrement avec le groupe et pourrait donc rapidement marcher dans les pas de Raul Asencio. Plus jeune, Joan Martínez (17 ans) est lui sur le flanc. Victime d’une rupture du ligament croisé et ne devant pas revenir avant le mois de mars, celui qui est arrivé de Levante, il y a un an et demi, met pourtant tout le monde d’accord.

Rapidement surclassé, il a disputé 5 matches de Youth League la saison dernière avant de se blesser. Le plan pour lui est de l’insérer dans la dynamique de l’équipe première avec des entraînements avec les professionnels et des matches avec la réserve pour son retour à la compétition. Enfin, Diego Aguado (17 ans) représente le coup de cœur de Davide Ancelotti, le fils et adjoint de Carlo Ancelotti. Lors du match de Youth League entre la Fabrica et le Borussia Dortmund en octobre dernier, il a crevé l’écran et Davide Ancelotti avait poussé pour qu’il soit convoqué à quatre reprises avec l’équipe A (Leganés, Liverpool, Getafe et Bilbao) même s’il n’est pas rentré sur le terrain. L’avenir de la Casa Blanca en défense centrale semble prometteur.