Sénégal : Pape Matar Sarr exige la libération des supporters emprisonnés au Maroc

Le milieu de terrain de Tottenham, Pape Matar Sarr, a publiquement réclamé la libération de 18 supporters du Sénégal toujours détenus au Maroc, un mois après la finale de la CAN remportée par les Lions de la Teranga. Arrêtés pour « hooliganisme » à la suite d’incidents en tribunes lors de ce match tendu, ils dénoncent une détention injustifiée et affirment ne pas avoir été entendus dans leur langue, le wolof, malgré leurs demandes répétées. Sur le réseau social X, l’ancien joueur du FC Metz a dénoncé une situation qu’il juge disproportionnée, estimant que « leur seul tort a été de soutenir leur équipe avec passion », tout en affichant son soutien total à ses compatriotes.

La finale elle-même avait été marquée par une grande confusion. Après un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel, le sélectionneur Pape Thiaw avait incité ses joueurs à quitter la pelouse avant que Sadio Mané ne les persuade de revenir. Le tir au but de Brahim Díaz avait ensuite été stoppé par Édouard Mendy, et une frappe décisive de Pape Gueye en prolongation avait offert la victoire au Sénégal. Depuis leur incarcération, les supporters détenus ont entamé un jeûne pour protester contre leurs conditions et réclamer une procédure équitable, une démarche relayée par leur avocat Patrick Kabou, tandis que leur demande de liberté conditionnelle a été rejetée la semaine dernière, accentuant les inquiétudes et la pression médiatique autour de cette affaire.