Menu Rechercher
Commenter 82
CAN

Sénégal : Pape Matar Sarr exige la libération des supporters emprisonnés au Maroc

Par Valentin Feuillette
1 min.
Pape Matar Sarr @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

Le milieu de terrain de Tottenham, Pape Matar Sarr, a publiquement réclamé la libération de 18 supporters du Sénégal toujours détenus au Maroc, un mois après la finale de la CAN remportée par les Lions de la Teranga. Arrêtés pour « hooliganisme » à la suite d’incidents en tribunes lors de ce match tendu, ils dénoncent une détention injustifiée et affirment ne pas avoir été entendus dans leur langue, le wolof, malgré leurs demandes répétées. Sur le réseau social X, l’ancien joueur du FC Metz a dénoncé une situation qu’il juge disproportionnée, estimant que « leur seul tort a été de soutenir leur équipe avec passion », tout en affichant son soutien total à ses compatriotes.

La suite après cette publicité
Pape Matar Sarr
30 jours de détention pour des supporters dont le seul tort a été de soutenir leur équipe avec passion. Nous dénonçons fermement cette injustice et demandons leur libération. Soutien total à nos compatriotes. ✊🏾🇸🇳
Voir sur X

La finale elle-même avait été marquée par une grande confusion. Après un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel, le sélectionneur Pape Thiaw avait incité ses joueurs à quitter la pelouse avant que Sadio Mané ne les persuade de revenir. Le tir au but de Brahim Díaz avait ensuite été stoppé par Édouard Mendy, et une frappe décisive de Pape Gueye en prolongation avait offert la victoire au Sénégal. Depuis leur incarcération, les supporters détenus ont entamé un jeûne pour protester contre leurs conditions et réclamer une procédure équitable, une démarche relayée par leur avocat Patrick Kabou, tandis que leur demande de liberté conditionnelle a été rejetée la semaine dernière, accentuant les inquiétudes et la pression médiatique autour de cette affaire.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (82)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Sénégal
Pape Matar Sarr

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Sénégal Flag Sénégal
Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier