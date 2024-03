Borussia Dortmund - PSV Eindhoven : les compositions officielles

Nouvelle soirée de Ligue des Champions sur Foot Mercato ! Le Borussia Dortmund accueille ce mercredi, au Signal Iduna Park, le PSV Eindhoven dans le cadre des huitièmes de finale retour de la compétition. Une rencontre entre deux formations historiques très attendue, et indécise puisque les deux clubs se sont quittés bons amis il y a trois semaines lors de la première manche aux Pays-Bas (1-1). Quatrième de Bundesliga et éliminé de la Coupe d’Allemagne, le BVB est déterminé à prolonger son aventure européenne et marquer les esprits devant son public. Tournant à plein régime depuis le début de la saison en Eredivisie (1er) et toujours en lice en Coupe des Pays-Bas, le PSV souhaite de son côté marquer les esprits sur la scène continentale pour rejoindre les quarts de finale de la C1. Cette rencontre sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce huitième de finale retour de C1, Edin Terzic mise sur la continuité en maintenant sa confiance en ses hommes forts des dernières rencontres. Dans son traditionnel schéma articulé en 4-2-3-1, le technicien allemand a en effet décidé de titulariser Niclas Fullkrug en pointe. Ce dernier sera soutenu sur le front de l’attaque par Jadon Sancho, Julian Brandt et Donyell Malen. Enfin, Emre Can et Marcel Sabitzer sont positionnés devant la défense. Concernant la composition du PSV Eindhoven, Peter Bosz reste fidèle en ses principes et aligne un système de jeu en 4-3-3, articulé autour d’une attaque composée de Malik Tillman, Luuk De Jong et Johan Bakayoko. Joey Veerman, Guus Til et Mauro Junior composent quant à eux l’entrejeu.

Composition des équipes :

Borussia Dortmund : Kobel - Ozcan, Sule, Hummels, Maatsen - Sabitzer, Can - Sancho, Brandt, Malen - Fullkrug.

PSV Eindhoven : Benitez - Teze, Schouten, Boscagli, Dest - Veerman, Til, Mauro Junior - Tillman, De Jong, Bakayoko.