Tottenham : Antonio Conte répond à Jürgen Klopp

Liverpool a peut-être dit adieu au titre le week-end dernier en concédant un match nul à Anfield face à Tottenham (1-1). Les Reds ont désormais trois points de retard au classement sur Manchester CIty, le leader de la Premier League. Autant dire qu'après la rencontre, Jürgen Klopp avait la mine des mauvais jours, accusant même les Spurs d'avoir refusé de jouer en adoptant une tactique très défensive et refusant le ballon la plupart du temps. «Je n'aime pas ce genre de football.» Antonio Conte peut lui se satisfaire d'avoir réussi son coup. En conférence de presse, l'Italien a également répondu au coach allemand, affirmant qu'il cherchait une excuse pour expliquer cette contre-performance.

«Jürgen est une personne intelligente, très intelligente. Pour l'entraîneur, ce n'est pas simple après le match, il faut essayer de garder la tête froide. Parfois, ce n'est pas facile et plusieurs fois si vous vous souvenez cette saison, j'ai été déçu du résultat et de moi-même et de mes joueurs. J'ai du respect pour Jürgen. Je sais qu'il me respecte beaucoup et c'est une bonne occasion pour lui et moi d'apprendre que pendant le match, vous ne devez jamais parler de votre adversaire. Il est important de se concentrer sur son équipe. Il était un peu frustré après le match, mais en même temps, pour chaque entraîneur, il est important d'apprendre à se concentrer sur son équipe et pas sur l'adversaire. Cela signifie que vous voulez trouver une excuse ou un alibi parce que votre travail était mauvais.»