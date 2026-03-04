Getafe : la potion secrète de Martin Satriano pour marquer

Un peu comme Astérix et Obélix, Martin Satriano a lui aussi une potion magique qui lui permet de marquer. Comme l’indique Marca, l’attaquant prêté par l’Olympique Lyonnais a commencé, depuis son arrivée à Getafe, à se préparer une boisson secrète qui booste son niveau.

Il s’agit d’un mélange de protéine en poudre et de crème de riz, explique le média, qui rajoute que le bourreau du Real Madrid est aussi un adepte du jeûne intermittent. Des habitudes alimentaires qui semblent efficaces, puisque l’attaquant argentin, critiqué à Lyon, semble convaincre tout le monde à Getafe…