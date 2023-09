Clermont-PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après la défaite à domicile face à l’OGC Nice, le Paris Saint-Germain a su relever, et de belle manière. Que ce soit dans le jeu ou en termes de résultats, le club de la capitale a montré un bien meilleur visage en Ligue des champions face au Borussia Dortmund (2-0) puis en Ligue 1 lors du Classique face à l’Olympique de Marseille (4-0), avec deux victoires sans prendre le moindre but en plus des 6 réalisations marquées. Une nouvelle dynamique qui vient récompenser le travail de l’équipe de Luis Enrique, qui va tenter de retrouver provisoirement le trône de leader, occupé par le Stade Brestois avant cette 7e journée du Championnat de France.

Pour ce faire, le double tenant du titre de l’Hexagoal devra se frotter à une équipe en réel manque de confiance après une belle huitième place au classement de la saison passée : le Clermont Foot 63. La formation auvergnate n’a pris qu’un petit point - acquis sur la pelouse de Toulouse (1-1) - en six journées, l’obligeant à occupant la place de lanterne rouge. Pire défense du championnat (12 buts encaissés, à égalité avec Lorient et Lens), les poulains de Pascal Gastien espèrent réaliser le même exploit qu’au Parc des Princes, avec une victoire acquise en terres franciliennes à la 38e journée de la saison passée (3-2).

À lire

La tentative de suicide de Beka Beka choque le monde du foot, le héros Angel Di Maria adoubé par la presse portugaise

Kylian Mbappé ménagé ?

Concernant les compositions, en débutant par les locaux, Pascal Gastien devrait rester fidèle à son 3-4-3 proposé depuis le début de l’exercice. Mory Diaw resterait le dernier rempart clermontois, devant la charnière tripartite composée d’Alidu Seidu, Andy Pelmard et Maximiliano Caufriez. Mehdi Zeffane et Jim Allevinah occuperaient, quant à eux, les couloirs en tant que pistons pour accompagner le double pivot Maxime Gonalons-Johan Gastien. Une incertitude demeure tout de même à droite concernant la présence de Konaté. Enfin, Muhammad Cham Saracevic et Elbasan Rashani devraient former le trident offensif aux côtés de Shamar Nicholson, qui a disputé sa première sous le maillot clermontois au Havre (défaite 2-1).

La suite après cette publicité

Du côté des Parisiens, Luis Enrique devrait reconduire le 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans ses buts. Transformé depuis l’arrivée de l’Espagnol sur le banc, Achraf Hakimi accompagnerait Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez dans l’arrière-garde mais il n’est pas impossible de voir quelques changements également avant la Ligue des Champions. Mukiele pourrait également débuter à droite, comme Danilo dans l’axe. Pour l’entrejeu, Manuel Ugarte est préssenti avec Vitinha, alors qu’il y a débat entre Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz. Enfin, Kolo Muani pourrait être préféré à Kylian Mbappé, de retour de blessure, et ainsi compléter l’aile gauche de l’attaque avec Gonçalo Ramos dans l’axe et Ousmane Dembélé à droite.