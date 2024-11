Man Utd : Rúben Amorim touché par l’accueil d’Old Trafford

Rúben Amorim s’est fait peur, mais il a réussi sa première à Old Trafford avec Manchester United. En effet, les Red Devils ont battu dans la douleur Bodo/Glimt (3-2), lors de la 5e journée de la phase de championnat de Ligue Europa. Un résultat positif pour la formation anglaise, qui grimpe à la 12e place du classement de cette C3. Après la rencontre, Amorim a souligné l’atmosphère d’Old Trafford et a été touché par l’accueil réservé par son nouveau public.

« C’était spécial parce que la moitié du stade ne me connaissait pas. On peut dire que je viens du Portugal et que la moitié du stade ne me connaît pas. Je n’ai encore rien fait pour ce club, mais la façon dont ils m’ont soutenu au début m’a fait sentir que je n’étais pas seul. Je suis comme l’un d’entre eux maintenant, et c’est vraiment spécial. J’espère ne pas décevoir mes supporters, a indiqué le coach lusitanien de 39 ans en conférence de presse, avant d’évoquer la prestation de ses joueurs. Je pense que nous avons amélioré certaines choses depuis le dernier match (contre Ipswich Town, 1-1). C’est une compétition différente, une équipe différente, mais nous nous améliorons. Nous contrôlons mieux le tempo avec le ballon, nous pressons l’équipe un peu plus haut, nous nous créons plus d’occasions. Nous devions tuer le match avant la fin. Il faut travailler sur ce point, mais j’ai apprécié certaines choses que l’équipe a faites aujourd’hui. »