Le Bayern Munich négocie pour Randal Kolo Muani !

Auteur d’une saison sensationnelle ponctuée de 21 buts et de 15 passes décisives toutes compétitions confondues avec l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a vu sa valeur marchande grimper en flèche en seulement quelques mois. La Coupe du Monde 2022 au Qatar lui a non seulement permis d’inscrire son premier but en équipe de France, en demi-finale face au Maroc, mais également de se faire un nom avec son entrée flamboyante et pleine d’envie en finale du Mondial face à l’Argentine, finalement perdue par les Bleus à la séance de tirs au but (3-3, 4-2 aux t.a.b).

Et forcément, l’international tricolore aux 6 sélections (1 réalisation) s’est érigé comme l’un des tous meilleurs attaquants de la Bundesliga, et suscite aujourd’hui l’intérêt des plus grandes écuries européennes, à l’image du Paris Saint-Germain ou encore du Bayern Munich où son nom revient abondamment depuis plusieurs mois. Car oui, le club bavarois est à la recherche d’un véritable buteur pour renforcer le secteur offensif de Thomas Tuchel dès la saison prochaine et ainsi retrouver sa domination en Ligue des Champions et en Allemagne.

Le Bayern et MU sur le coup

Ce vendredi, BILD indique que le champion d’Allemagne en titre aurait d’ailleurs entamé des discussions avec Francfort en vue d’un transfert cet été. Si la direction de l’Entente, tenante du titre de la Ligue Europa, souhaiterait obtenir 120 M€ dans l’opération, le Bayern Munich serait bien loin du compte pour le moment. En effet, la publication allemande précise que le club bavarois serait disposé à proposer deux fois moins, soit 60 millions d’euros - indépendamment d’éventuels bonus - pour l’international français.

Aucune offre officielle n’a pour le moment été formulée mais les discussions se poursuivent entre les deux clubs. Néanmoins, un autre cador européen, quant à lui, est prêt à répondre aux exigences de l’actuel neuvième de Bundesliga pour déloger l’ancien attaquant du FC Nantes, arrivé gratuitement l’été dernier du côté du Main. En effet, toujours d’après les informations de BILD, que nous sommes en mesure de vous confirmer, Manchester United souhaite poser les 120 millions d’euros demandés par le board de la Diva Capricieuse pour le libérer de ses quatre années de contrat restantes. L’un des grands feuilletons du prochain mercato estival vient tout juste de commencer.