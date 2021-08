Timothée Pembélé «préfère jouer à Bordeaux plutôt que de regarder Messi et ne pas jouer»

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Timothée Pembélé a été prêté avec option d'achat aux Girondins de Bordeaux avec pour objectif de jouer un peu plus et performer. Mais avec son arrivée en Gironde, le défenseur de 18 ans ne jouera pas, du moins cette saison, avec Lionel Messi qui a signé en faveur du club de la capitale. De quoi avoir quelques regrets ? Absolument pas comme l'a expliqué le principal concerné en conférence de presse avant le déplacement à Marseille.

« Non, il n’y a aucune frustration. On sait tous que Messi est une légende, mais ce n’est pas parce qu’il vient que je dois forcément jouer. Je suis jeune, j’ai beaucoup d’ambition, et je suis venu à Bordeaux pour gratter des minutes. Je préfère jouer à Bordeaux plutôt que de regarder Messi et ne pas jouer. Ce n’est pas grave non plus de ne pas l’avoir croisé à Paris. Ici aussi il y a des grands joueurs. Notamment Laurent Koscielny dont je suis très fan », a déclaré Timothée Pembélé dans des propos relayés par Girondins4Ever. C'est dit.