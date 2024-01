SPL : le président de l’UEFA fracasse l’Arabie saoudite

Interrogé lors d’une longue interview accordée au Guardian sur l’avenir du football européen, le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, s’est également attardé sur l’émergence de la Saudi Pro League et son attractivité auprès des joueurs européens. Mais pour lui, la Saudi Pro League n’est clairement pas une menace et estime même que le projet va rapidement s’éteindre.

«J’ai vu une enquête qui montrait que les supporters suivent plus les compétitions et les équipes que les joueurs. On voit que certains reviennent déjà. Je m’attendais à ce qu’ils achètent beaucoup de joueurs pour la nouvelle saison, mais ce n’était pas le cas. La ligue saoudienne ne durera pas longtemps. C’est un gaspillage d’argent. Les clubs appartenant à l’État peuvent être plus transparents, s’ils respectent les règles, plus que les fonds d’investissements». Le message est passé.