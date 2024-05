Liga : pour la dernière de Xavi, le FC Barcelone s’impose à Séville et termine deuxième !

Au Ramon Sanchez-Pizjuan, la saison 2023-2024 de Liga se refermait par une belle affiche entre le FC Barcelone, assuré de terminer à la deuxième place du championnat, et le Séville FC, quatorzième au coup d’envoi et globalement décevant ces derniers mois. Pour cette 38e journée de Liga et son dernier match sur le banc des Culers, Xavi optait pour un 4-3-3 où Robert Lewandowski, Fermin Lopez et Lamine Yamal formaient le trio d’attaque. De son côté, Enrique Sanchez Flores alignait un 3-4-3 avec Youssef En-Nesyri en pointe. Juste derrière le buteur marocain, Lucas Ocampos et Dodi Lukebakio étaient également titularisés. En terres sévillanes, les Blaugranas ne tardaient pas à prendre le contrôle des opérations et se montraient dangereux.

Lewandowski montre la voie

Trouvé sur la gauche, Pedri débordait et centrait en retrait pour Yamal mais ce dernier voyait sa reprise contrée in-extremis (2e). Maître de la possession, le FCB revenait à la charge mais Ørjan Nyland repoussait en catastrophe sur un nouveau centre de Koundé (13e). Ce n’était que partie remise puisque dans la foulée, le Barça ouvrait logiquement le score. Sur un joli centre enroulé de Cancelo, Lewandowski déviait le cuir d’une aile de pigeon et trompait la vigilance du portier adverse (0-1, 15e). Etouffés, les Andalous ne parvenaient pas à sortir de la pression catalane mais se procuraient, malgré tout, une première situation chaude. Parfaitement lancé, Lukébakio rentrait dans la surface avant d’armer une frappe du gauche, superbement détournée par Ter Stegen (24e).

Jusqu’alors peu inquiétés, les Culers finissaient même par craquer. Après une belle percussion de Soumaré, En-Nesyri était trouvé sur le côté gauche de la surface et ajustait le portier catalan après un contrôle parfait dans le dos de Martínez (1-1, 31e). Surpris, le Barça tentait de réagir et Pedri, servi par Lewandowski, était tout proche de redonner l’avantage aux siens mais Nyland repoussait la tête puissante de l’Espagnol (35e). Quelques secondes plus tard, le crack barcelonais trouvait cette fois-ci la barre transversale sur une frappe à l’entrée de la surface (37e). Juste avant la pause, les débats s’enflammaient encore un peu plus… Décalé sur le côté gauche, Cancelo provoquait avant de tenter sa chance mais sa frappe heurtait le poteau andalou (44e). Sur l’action suivante, Juanlu Sánchez centrait lui en direction de Lukébakio et la tête de ce dernier trouvait à son tour les montants (45e).

Fermín Lopez en sauveur

Très en vue lors de ce premier acte, Lukébakio procurait une nouvelle frayeur aux Culers mais sa frappe était finalement trop croisée (45+1e). Au retour des vestiaires, les Blanquirrojos subissaient une nouvelle fois la pression des Blaugranas. Sur un ballon glissé par Pedri, Fermín Lopez butait sur Nyland (53e) mais allait finalement redonner l’avantage aux visiteurs. Trouvé par Gündoğan, la jeune pépite catalane déclenchait une lourde frappe et trompait le portier sévillan (1-2, 59e). Dans la foulée, Xavi procédait à deux changements avec les entrées de Félix et Torres. Le premier cité ne tardait d’ailleurs pas à se mettre en évidence mais sa tentative trouvait les gants de Nyland (64e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Barcelone 85 38 35 26 7 5 79 44 14 Séville 41 38 -6 10 11 17 48 54

Dans le dernier quart d’heure, les deux formations se procuraient, tour à tour, des occasions. Si Adrià Pedrosa sollicitait Ter Stegen (73e), Koundé se manquait lui totalement après une remise de Torres (75e). Tout juste entré en jeu, Mariano Díaz tentait, lui aussi, d’offrir le point du match nul aux siens mais sa frappe cadrée était encore détournée par le dernier rempart blaugrana (82e). Si Séville jetait toutes ses forces dans la bataille dans les derniers instants, le Barça tenait bon et s’offrait une nouvelle victoire pour finir en beauté. Au classement, le Barça termine donc cette saison à la deuxième place. De son côté, le Séville FC boucle cet exercice au 13e rang.