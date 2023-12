La Super League prépare une révolution à 15 milliards d’euros !

48 heures chrono. Le 18 avril 2021, sur les coups de 22 heures, douze clubs européens ont officialisé la mise en place de la Super League. En effet, le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, la Juventus Turin, l’Inter Milan et l’AC Milan ont annoncé créer un tournoi, avec 15 clubs et cinq écuries invitées chaque saison. Menacés par l’UEFA, de nombreux clubs ont quitté le navire très rapidement. Et le 21 avril, il ne restait que les Merengues, les Blaugranas et les Bianconeri.

Morte née, la Super League n’a pas vu le jour à ce moment-là. Mais Florentino Pérez, Joan Laporta et Andrea Agnelli ont continué à y croire. Par la suite, la Juve, dans de sales draps, a quitté la scène. Le Real Madrid et le FC Barcelone, eux, ont poursuivi leur combat. Jeudi dernier, ils ont remporté une bataille très importante puisque la justice européenne a donné son feu vert à la création d’une Super League. Si plusieurs obstacles se dressent encore sur la route des deux géants espagnols et des investisseurs, c’est un premier pas important.

La Super League aura un budget XXL

Rapidement, l’agence A22 Sports Management, qui a été mandatée par les fondateurs du projet, a déterminé les contours de ce projet d’envergure et ouvert aux 27 États membres de l’UE. Ainsi, cette SL comptera entre 60 à 80 équipes, mais il n’y aura pas de membres permanents. Chaque club disputera au moins 14 rencontres. De plus, l’agence A22 Sports Management a précisé : « les clubs participants devraient rester pleinement engagés dans leurs championnats nationaux, comme ils le sont aujourd’hui.» Diffusée gratuitement, cette Super League veut apporter un vent de fraîcheur et de renouveau.

Mais il faudra aussi des moyens colossaux. Ce mercredi, la Cadena COPE et Sport dévoilent les dessous financiers de cet ambitieux projet. Ainsi, le budget prévu pour la Super League est de 15 milliards d’euros. Dans le détail, 5 milliards d’euros seront consacrés à chacune des trois premières saisons. Une partie de cette somme, soit 400 millions d’euros, ira au fond de solidarité pour le football amateur, la formation et les clubs ne participant pas à la SL. Cet argent a été garanti par les investisseurs européens et américains. De quoi inquiéter l’UEFA, qui distribue, elle, 200 millions d’euros rappelle la COPE.