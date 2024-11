La déclaration d’amour de Lionel Messi envers le FC Barcelone

Lionel Messi a toujours le FC Barcelone dans la tête. Parti du club catalan contre toute attente en 2021, l’Argentin a été interviewé par la plateforme 3Cat, dans le cadre du 125e anniversaire du Barça. Il en a profité pour déclarer à nouveau son amour pour le maillot blaugrana, avec lequel il a connu tant de succès pendant 17 ans.

« Félicitations pour ces 125 ans. Je suis si fier de faire partie du club et d’être un fan de Barcelone. J’ai eu la chance que Dieu m’ait amené ici et m’ait fait passer toute ma vie dans ce merveilleux club. C’est un club spécial, différent de tous les autres, avec la difficulté qu’il y a aujourd’hui à être un club différent en raison de la façon dont les choses sont gérées dans le football aujourd’hui et de la façon dont tout a changé. Le fait qu’aujourd’hui l’équipe première soit représentée comme nous le voulons et comme nous l’aimons est une grande source de fierté. Le club, la ville, les gens, l’affection… me manquent beaucoup. Comme toujours, j’espère que nous continuerons à bien faire et que nous pourrons continuer à rendre ce club encore plus grand », a déclaré le joueur de l’Inter Miami.