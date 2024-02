West Ham : la FIFA ouvre une enquête sur les couacs Saïd Benrahma et Pablo Fornals

Si le mercato a officiellement fermé ses portes ce jeudi, il se poursuit sur le terrain judiciaire aujourd’hui. Alors que le transfert de Saïd Benrahma à l’OL semblait bouclé hier soir, l’international algérien a finalement été contraint de rester à West Ham, faute d’avoir vu les documents liés à son transfert être envoyés à temps. L’OL, furieux, a ainsi publié un communiqué au vitriol, évoquant un «manque de respect» de la part de son homologue anglais. Plus tard dans la soirée, on apprenait qu’un autre deal, cette fois impliquant l’Espagnol Pablo Fornals, avait également capoté, toujours avec West Ham dans la boucle.

Si le journal L’Équipe évoquait la possibilité de voir l’OL faire appel à la FIFA et à ses organes juridictionnels, cette piste prend encore de l’ampleur ce vendredi. Comme le rapporte le Daily Mail, la plus haute instance du football mondial aurait en effet ouvert une enquête concernant ces deux transferts en question. L’objectif ? Identifier les causes de ces impondérables, alors que West Ham a été accusé d’avoir bâclé les formalités administratives (le club anglais crie au bug informatique). Ces dernières heures, L’Equipe évoquait tout de même la possibilité de croire en une arrivée de Benrahma à l’OL, mais en prenant des pincettes.