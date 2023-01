Chelsea remet 120 M€ sur la table pour Enzo Fernandez !

La suite après cette publicité

C’est peut-être la plus grosse opération de ce sprint final du mercato hivernal qui nous attend. En début de mois déjà, les Blues étaient prêts à tout pour enrôler Enzo Fernandez. Mais Benfica bloquait tout, et même si le joueur semblait très intéressé par l’idée de défendre la tunique bleue, tout indiquait que cette opération allait être reportée à l’été, et que l’Argentin allait finir la saison à Lisbonne.

Mais la donne a changé ces dernières heures. Tous les médias anglais sont unanimes : Chelsea va faire une dernière offensive pour celui qui a été nommé meilleur joueur du dernier Mondial. En Argentine, TyC Sports confirme que les Blues sont même prêts à mettre 120 millions d’euros sur la table, soit le montant de la clause libératoire du joueur.

Enzo Fernández réclame 2 M€ à Benfica

Il ne s’agira en revanche pas d’un paiement de sa clause pour le libérer automatiquement de son contrat auprès de la ligue portugaise, puisque les Blues veulent régler cette somme en plusieurs échéances, alors que les clauses libératoires doivent se payer cash. En Angleterre, on explique que la direction londonienne se montre plutôt confiante et s’estime capable de boucler ce deal d’ici mardi minuit.

De son côté, Benfica n’aurait pas vraiment l’intention de se libérer du milieu de terrain recruté à River Plate il y a un peu plus de 6 mois seulement. Mais la relation entre les deux parties est tendue, alors que l’Argentin réclame 2 millions d’euros à son club en concept de prime de fidélité. Après avoir dépensé 209 millions d’euros cet hiver, s’offrant notamment Mudryk, Madueke ou Badiashile, l’écurie londonienne compte bien exploser la barre des 300 millions d’euros et renforcer son milieu de terrain avec un joueur de présent et d’avenir comme Fernandez.