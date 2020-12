PSG : Marco Verratti revient sur l'incident raciste contre Basaksehir

Un geste symbolique. Lors du match de la 6e journée de la Ligue des Champions entre le PSG et Istanbul Basaksehir, les joueurs et les staffs ont contraint l'UEFA à reporter la rencontre suite à son intervention à cause de propos racistes du 4e arbitre envers Achille Webo, membre du staff turc.

La suite après cette publicité

Alors situé au cœur de l'événement, Marco Verratti est revenu sur cet incident pour Téléfoot : « c'était un peu choquant parce qu'on ne s'y attendait pas. Je pense qu'à la fin, on a donné un bon signal, il n'y avait pas l'envie de finir un match de foot, il y a des choses plus importantes dans la vie. La personne qui a fait ça, je pense qu'elle a vite compris qu'elle avait fait quelque chose d'incroyable. Après, chacun réagit avec une manière différente et j'ai vu certains de mes coéquipiers qui étaient vraiment très déçus ».