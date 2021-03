Le FC Barcelone intéressé par Adama Traoré ?

La suite après cette publicité

Cette saison, Adama Traoré est beaucoup moins en forme que l’année dernière. Auteur d’un seul but et une seule passe décisive en 30 matchs, l’international espagnol ne serait plus vraiment indispensable à Wolverhampton qui ne le retiendra pas cet été. Les rumeurs sur un possible retour au Camp Nou refont surface.

Selon les informations du Daily Star, Adama Traoré est toujours dans le viseur de Manchester City et du Barça. L’été dernier, les Wolves demandaient 80 millions d’euros pour laisser partir leur joueur, mais les dernières performances ont largement fait chuter sa valeur. Le Mundo Deportivo explique néanmoins que la situation économique des Blaugranas les empêche de faire de gros investissements sur le marché surtout avec la présence de joueurs à sa place comme Ansu Fati, Ousmane Dembélé et Francisco Trincao. Très peu de chance de le voir retourner dans son club formateur donc.