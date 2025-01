La nouvelle embrouille entre Lisandro Martinez et Adama Traoré

Martinez contre Traoré, deuxième round ! Après leurs frictions lors du match aller, où le défenseur argentin avait affirmé avoir renvoyé son adversaire «à la salle de sport», les deux hommes se retrouvaient ce dimanche soir pour le match retour entre Fulham et Manchester United. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’animosité entre les deux joueurs n’est pas retombée en quelques mois.

Lors de la rencontre, Lisandro Martínez est passé tout proche de l’expulsion, avec un tacle totalement non maîtrisé sur l’international espagnol quelques minutes à peine après que ce dernier soit rentré en jeu. Les deux hommes en sont ensuite venus aux mains, et ont dû être séparés. Cette fois-ci, c’est Martinez qui a eu le dernier mot, en inscrivant le but de la victoire en fin de rencontre sur une frappe détournée. Une victoire qui permet à Manchester United de se donner un peu d’air au classement.