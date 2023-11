Ligue des Champions : le gros craquage d’Erik ten Hag après la nouvelle défaite de Manchester United

L’époque où Manchester United écrasait tout sur son passage, notamment en Ligue des Champions, semble bien loin. Désormais, les Red Devils, après 4 journées de C1 cette année, pointent à la dernière place de leur groupe derrière Galatasaray et Copenhague. Et pour cause, ce mercredi, la formation emmenée par Erik ten Hag a concédé une 3e défaite dans ce groupe A. Face à Copenhague, Manchester United, qui menait pourtant tranquillement 2-0, a fini par craquer dans les dernières secondes de la rencontre pour finalement s’incliner (4-3). L’exclusion de Marcus Rashford, dans la tourmente ces derniers jours, a précipité la défaite des siens qui ont tenté de tenir jusqu’au bout.

Peu avant la mi-temps, l’international anglais était coupable d’une grosse semelle sur Elias Jelert alors que Rasmus Hojlund venait de faire trembler les filets par deux fois auparavant. L’arbitre de la rencontre décidait donc de faire appel à la VAR et sanctionnait finalement Marcus Rashford d’un carton rouge. Une décision honteuse pour Erik ten Hag comme il l’a expliqué ensuite. «Le carton rouge change tout. Je pense que lorsque vous figez l’image, cela semble toujours bien pire et comme je le dis, cela leur prend tellement de temps. Et tout ça pour qu’ils en fassent un carton rouge. Allez ! Les 25 premières minutes, nous avons dicté, dominé le match, mené 2-0 et puis le carton rouge a tout changé. On termine à 10.» Cette exclusion a bien tout changé puisque Copenhague a fini par revenir avant même la mi-temps marquant deux buts en 11 minutes (45e et 45e+9 sur penalty).

Ten Hag tacle l’arbitre du match

Deux buts qui n’auraient pas dû être validés selon le technicien néerlandais qui s’est lâché en conférence de presse. « Nous avons encaissé deux buts avant la mi-temps, ce qui ne devrait jamais arriver. Le premier est hors-jeu, un joueur se trouve devant André Onana déjà. Le seconde est une sanction très sévère. Le ballon est dans la main, mais il est si proche et la main est dans une position tellement normale. Harry Maguire est allé chercher le ballon et l’arbitre a besoin de tellement de temps pour décider. Cela fait quatre matchs, quatre penaltys contre nous, et je dis que trois sont très discutables», a-t-il lancé avant d’enchaîner.

«Je suis très déçu de telles décisions. Le jeu n’est jamais censé être comme ça. Cela n’a rien à voir avec le football. Des décisions doivent être prises et j’accepte également que de mauvaises décisions soient prises par certains à ce niveau. Trois décisions aussi injustes contre le FC Copenhague. Vous contrôlez le jeu et le jeu n’est pas fait pour être comme ça.» Sous pression depuis plusieurs semaines après des résultats décevants, Erik ten Hag semble donc très tendu et cette nouvelle défaite ne va rien arranger. Les Red Devils s’enfoncent dans une crise et la direction mancunienne pourrait bien décider de sévir.