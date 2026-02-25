Menu Rechercher
Lens prolonge déjà Andrija Bulatovic

Par Matthieu Margueritte
L'emblème du RC Lens à la Gaillette @Maxppp

Recruté l’été dernier par le RC Lens en échange de 1,7 M€, le jeune milieu de terrain Andrija Bulatovic (19 ans) est apparu à 14 reprises sous le maillot des Sang-et-Or. Auteur de performances intéressantes, le Monténégrin a convaincu le club artésien de prolonger son contrat de deux ans.

«Une adaptation flash ! Arrivé dans l’Artois l’été dernier après avoir terminé l’exercice 2024/25 dans son Monténégro natal et apparu à 14 reprises toutes compétitions confondues sous les ordres de Pierre Sage, Andrija Bulatovic s’est fait une place dans la rotation du Racing. Milieu prometteur (19 ans) et coéquipier solaire, celui qui a désormais le statut d’international (6 sélections) lie son avenir au RC Lens jusqu’en 2030», peut-on lire dans le communiqué.

