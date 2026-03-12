Menu Rechercher
UEFA Europa League

Lille : Aston Villa ne méritait pas de gagner pour Nabil Bentaleb

Par Jordan Pardon
Nabil Bentaleb (Lille) @Maxppp
Lille 0-1 Aston Villa

Lille a encore 90 minutes, voire un petit peu plus, pour renverser la situation. Les Dogues ont été battus par Aston Villa à domicile ce jeudi en 1/8e de finale de Ligue Europa (0-1). Ils devront s’imposer en Angleterre la semaine prochaine pour espérer rallier les 1/4 de finale. Titulaire au coup d’envoi, Nabil Bentaleb avait des regrets après la défaite des siens.

«Je pense qu’on méritait au moins un match nul, mais on a joué une vraie bonne équipe, bien organisée, c’était un bon match mais il reste une deuxième rencontre et on est toujours envie. On devra faire preuve de plus d’efficacité en gardant la même énergie»

