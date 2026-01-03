Les détails financiers de la signature d’Arnaud Kalimuendo à Francfort

En échec depuis sa signature à Nottingham Forest l’été dernier (13 matchs, 2 buts), Arnaud Kalimuendo va tenter de relancer sa carrière du côté de Francfort. L’attaquant français va s’y engager sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat dans les prochains jours.

Sky Sports révèle les détails de l’opération, qui pourrait grimper à plus de 28 millions d’euros. Francfort paiera 1,5 million d’euros d’indemnité de prêt, et devra régler la somme de 27 millions d’euros pour lever l’option d’achat du joueur, acheté 30 par Forest l’été dernier en provenance de Rennes.