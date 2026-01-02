Arnaud Kalimuendo quitte déjà Nottingham Forest

6 mois et puis s’en va. Parti tenter le grand saut en Premier League l’été dernier, Arnaud Kalimuendo n’y a pas encore trouvé son bonheur, en tout cas pas footballistiquement. Après une saison à 17 buts en Ligue 1 avec Rennes, l’attaquant de 23 ans espérait pourtant confirmer du côté de Nottingham Forest, rejoint pour environ 30 millions d’euros, en même temps que l’ex-Strasbourgeois Dilane Bakwa.

Sauf que la greffe tarde à prendre pour le joueur formé au PSG, qui n’a toujours pas marqué le moindre but en 8 matchs de championnat (il en a marqué 2 en C4 contre Malmö et Utrecht). Ces dernières semaines, plusieurs clubs avaient manifesté un intérêt avec pour objectif de le relancer. C’était le cas de Nice avant l’arrivée de Wahi, mais aussi du Paris FC, qui semble s’être tourné vers d’autres pistes depuis.

Kalimuendo va remplacer Wahi à Francfort

A priori, l’ex-Rennais ne devrait finalement pas revenir en Ligue 1, puisqu’il est aujourd’hui sur le point de rejoindre l’Allemagne. Comme le révèle Sky Sport Germany, tout est bouclé pour l’arrivée de Kalimuendo à Francfort, qui vient tout juste de perdre Elye Wahi, prêté à l’OGC Nice pour la deuxième partie de saison. D’après le média allemand, Francfort et Nottingham Forest ont trouvé un accord autour d’un prêt avec option d’achat pour l’ancien international espoir.

Kalimuendo passera sa visite médicale cette semaine, avant de s’engager avec le club allemand. Il pourrait par la même occasion découvrir les joutes de la Ligue des Champions, alors que Francfort lutte pour sa place dans le top 24 (le club allemand est actuellement 30e). 7e de Bundesliga, le club allemand a aussi l’objectif de se requalifier en C1 la saison prochaine.