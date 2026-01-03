Menu Rechercher
Premier League

PL : Aston Villa se relance contre Nottingham Forest

Par Maxime Barbaud
1 min.
John McGinn, buteur avec Aston Villa @Maxppp
Aston Villa 3-1 Nottingham

4 jours après sa lourde défaite sur la pelouse d’Arsenal (4-1), Aston Villa a repris sa marche en avant. Les hommes d’Unai Emery ont battu Nottingham Forest 3-1, notamment grâce à un doublé de leur capitaine, John McGinn (49e, 73e). Avant cela, Watkins avait mis ses partenaires sur les bons rails juste avant la pause (45e+1).

Classement live Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 45 19 +25 14 3 2 37 12
2 Logo Aston Villa Aston Villa 42 20 +9 13 3 4 33 24
3 Logo Man City Man City 41 19 +26 13 2 4 43 17
4 Logo Liverpool Liverpool 33 19 +4 10 3 6 30 26
5 Logo Chelsea Chelsea 30 19 +11 8 6 5 32 21
Voir le classement complet

La réduction de l’écart signée Gibbs-White à l’heure de jeu (61e) n’a rien changé à l’issue finale d’une rencontre où Arnaud Kalimuendo, en partance pour l’Eintracht Francfort, a probablement effectué sa dernière apparition avec les Reds. Les Villans creusent l’écart avec Liverpool (+8 points) mais reste 3e derrière Manchester City, qui dispose d’une meilleure différence de buts (+26 contre +9). Forest navigue toujours en eaux troubles avec cette 17e place, 4 longueurs devant le premier relégable.

En savoir plus sur

Premier League
Aston Villa
Nottingham

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Aston Villa Logo Aston Villa
Nottingham Logo Nottingham Forest
