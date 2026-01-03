PL : Aston Villa se relance contre Nottingham Forest

4 jours après sa lourde défaite sur la pelouse d’Arsenal (4-1), Aston Villa a repris sa marche en avant. Les hommes d’Unai Emery ont battu Nottingham Forest 3-1, notamment grâce à un doublé de leur capitaine, John McGinn (49e, 73e). Avant cela, Watkins avait mis ses partenaires sur les bons rails juste avant la pause (45e+1).

La réduction de l’écart signée Gibbs-White à l’heure de jeu (61e) n’a rien changé à l’issue finale d’une rencontre où Arnaud Kalimuendo, en partance pour l’Eintracht Francfort, a probablement effectué sa dernière apparition avec les Reds. Les Villans creusent l’écart avec Liverpool (+8 points) mais reste 3e derrière Manchester City, qui dispose d’une meilleure différence de buts (+26 contre +9). Forest navigue toujours en eaux troubles avec cette 17e place, 4 longueurs devant le premier relégable.