OM-ESTAC : Valentin Rongier pas totalement satisfait

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille a assuré l'essentiel contre l'ESTAC (1-0) en prenant les trois points pour se replacer en Ligue 1. Car cette dernière partie de la 15ème journée du championnat de France a eu tout l'air d'une purge destinée à accompagnée les téléspectateurs dans leur sommeil marquant la fin du week-end. Dans un stade Vélodrome tristement vide de supporters, à huis clos, les 22 acteurs n'ont jamais su pimenter ce match. Valentin Rongier, le milieu de terrain de l'OM, a eu la lucidité de reconnaître que lui et ses partenaires devaient mieux faire.

« On savait que ce serait un match compliqué. On doit mieux faire, surtout sur ce qu'on a proposé en première période. Troyes nous a mis en difficulté avec son système, on ne savait pas trop sur qui sortir et comment le faire. On s'est mieux adapté en deuxième période. Mais le plus important, au vu du contexte, était de gagner. Un stade vide, ce n'est pas une excuse mais ça nous fait mal. Avec les résultats du week-end, c'était important aussi. Le coach nous a dit à la mi-temps qu'il fallait qu'on change. Au vu de ce qu'on a proposé, on s'est dit les choses à la mi-temps, ce n'était pas possible d'avoir cette attitude. Même dans l'agressivité, on n'y était pas. On avait une belle opportunité ce soir pour prendre 3 points très importants, on ne pouvait pas se permettre de continuer sur cette lancée », a ainsi lâché Rongier au micro de Prime Video.