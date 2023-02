Barça : la désillusion de Jules Koundé après la défaite à Manchester

La suite après cette publicité

Au micro de la télévision espagnole après la désillusion en barrage retour de la Ligue Europa face à Manchester United (2-1, 5-4 aux scores cumulés), le défenseur central français du FC Barcelone Jules Koundé avoue ne pas digérer cette sortie prématurée dans la deuxième compétition de l’UEFA, et tient notamment à s’excuser auprès des supporters catalans pour cette déroute en Coupe d’Europe, la deuxième consécutive après l’élimination en quarts de finale de la C3 l’an passé face à l’Eintracht Francfort.

Cette élimination a été très douloureuse. Nous avons joué une bonne première mi-temps et en seconde nous avons concédé trop rapidement. Nous avons perdu le contrôle après l’égalisation. Nous sommes très déçus. Je pense qu’il faut aussi donner du crédit à nos adversaires, qui sont passés à la vitesse supérieure en deuxième mi-temps. Ils nous ont rendu la tâche difficile. Nous nous sommes battus, c’est vrai qu’il y a beaucoup de déception. Je suis désolé pour les supporters qui sont venus aujourd’hui et pour le groupe car l’objectif était de gagner l’Europa League. Je pense que nous avions beaucoup d’absents en Ligue des champions et que les adversaires sont plus forts. Nous devons en tirer des leçons. Nous devons faire un nouveau pas en avant et je suis sûr que nous le ferons l’année prochaine. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un échec en raison de la manière dont nous avons concouru. Nous avons joué contre un adversaire très en forme. Nous sommes une jeune équipe et nous devons continuer à grandir.

