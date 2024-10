OM : Mason Greenwood a déjà 4 clubs à ses trousses

Cet été, l’Olympique de Marseille a fait rêver ses supporters. Malgré l’absence de Coupe d’Europe cette saison, les dirigeants phocéens ont réussi de sacrés coups sur le marché des transferts. Le premier a été d’attirer dans leurs filets Robert De Zerbi, un technicien en vogue et suivi par de grosses écuries européennes. On pourrait en dire autant de Mason Greenwood. En effet, l’Anglais sortait d’une belle saison en prêt du côté de Getafe (10 buts et 6 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues, ndlr). Forcément, plusieurs écuries, dont la Lazio et Naples, ont tenté de le recruter. Mais finalement, l’OM a eu ses faveurs.

Et même si son arrivée n’a pas fait l’unanimité et a fait couler beaucoup d’encre en raison de ses problèmes judiciaires, Greenwood a parfaitement répondu aux attentes pour le moment sur le terrain. Apparu à 6 reprises sous le maillot olympien, il a déjà marqué 5 buts. Beaucoup voient d’ailleurs en lui le meilleur joueur de notre chère Ligue 1. Ce qui est sûr, c’est que les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ne regrettent pas d’avoir lâché un chèque de 31 M€ pour le déloger de Manchester United.

Greenwood est déjà observé

La semaine dernière, Pablo Longoria s’est d’ailleurs frotté les mains lors d’une interview donnée à Relevo. « Pour nous, c’est un joueur qui fait la différence au niveau technique. Son comportement est excellent depuis son arrivée à Marseille. Il s’est très bien adapté et le résultat et l’impact qu’il a eu pour nous au cours des trois premières journées de championnat a été énorme. Tout ce qu’ils m’ont dit sur lui à Getafe est la réalité que je vois au quotidien (…) Nous avions toutes les informations dont nous avions besoin et je pense que nous avons pu prendre la bonne décision.» Fier de l’avoir à Marseille selon ses propres dires, le président phocéen pourrait ne pas profiter très longtemps de son joueur.

Ce mardi, The Sun révèle que plusieurs clubs sont déjà intéressés à l’idée de recruter le natif de Bradford. Outre le Bayern Munich et l’Atlético de Madrid, le tabloïd anglais indique que le PSG le garde à l’œil. Le FC Barcelone, qui a observé plusieurs fois le joueur, est également sur le coup. De son côté, Greenwood ne fait pas trop attention à ce qui peut se dire sur lui. Une source dans son entourage a d’ailleurs confié au Sun : «Mason aime la France. Il a été accueilli à bras ouverts et adore la Ligue 1». De quoi rassurer l’OM pour le moment.