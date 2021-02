Liga : Raphaël Varane sauve le Real Madrid à Huesca

Le Real avait autant besoin de points, qu'il se présentait à Huesca en manque de confiance. Avec Zidane de retour sur le banc après son isolement forcé, le champion en titre devait corriger le tir suite à cette nouvelle défaite face à Levante. Toujours sans Sergio Ramos, qui va manquer plusieurs semaines de compétition pour une opération au genou, ni Militão expulsé le week-end passé, la défense centrale était encore en chantier avec la présence de Nacho aux côtés de Varane. Odriozola palliait encore l'absence de Carvajal et c'est Vinicius qui accompagnait cette fois Benzema et Asensio devant, Hazard étant à nouveau sur le flanc. Cette équipe un peu remaniée démarrait avec une certaine pression sur les épaules.

Le début de match était vraiment compliqué pour les Madrilènes, à l'image de la relance complètement manquée par Odriozola dès sa première intervention (1e). Le latéral droit était encore pris en défaut sur la première opportunité de la lanterne rouge (6e) et c'est tout le Real qui souffrait. Cette mauvaise période durait 10 minutes avant de voir les joueurs de la capitale prendre le contrôle de la rencontre. Ils mettaient le pied sur le ballon, qui circulait plutôt bien, mais les occasions n'arrivaient pas. Les percées de Mendy n'allaient pas au bout, tout comme les incursions balle au pied d'un Asensio volontaire, et les raids d'un Vinicius toujours aussi brouillon dans le jeu.

Le doublé de Varane

Les tentatives du Brésilien (28e), puis de Benzema (34e) et de Casemiro (37e) ne suffisaient pas pour débloquer la situation. Dominateur impuissant, le Real Madrid devait faire mieux pour espérer faire la différence en seconde période. Seulement Huesca revenait sur la pelouse avec de bien meilleures intentions que son adversaire. En l'espace de 5 minutes, les Azulgranas se procuraient plus de situations que l'ensemble des deux équipes durant les 45 premières minutes. Il y avait d'abord le poteau trouvé par Rico (46e), puis l'ouverture du score signée Javier Galán, oublié au second poteau (1-0, 48e). Désormais menés les Merengues échappaient de justesse à la correctionnelle avec cette reprise de Rafa Mir sur la barre (50e).

Blessée mais pas tuée, la bête madrilène trouvait les forces de se relever. Benzema expédiait un magnifique coup-franc pleine barre mais Varane était le plus prompt sur le ballon pour égaliser en rodeur (1-1, 55e). De nouveau à égalité avec son adversaire, le Real repartait de l'avant, tout en s'exposant à des contres. Courtois devait même sortir une parade incroyable sur cette tête de Mir (64e), qui frôlait aussi le cadre plus tard (73e). Ces frayeurs passées et malgré la sortie sur blessure d'Odriozola (68e), les troupes de Zidane finissaient fort. Le gardien de Huesca sortait un arrêt à peine croyable sur sa ligne devant Benzema (78e), écœurant même le Français (82e). Alvaro Fernandez ne pouvait en revanche que repousser sur Varane cette tête piquée de Casemiro, laissant le défenseur inscrire un doublé (1-2, 84e) et offrir un succès aussi précieux que compliqué.

