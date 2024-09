LdC : Samir Nasri cartonne le PSG

Paris a gagné, mais Paris n’a pas rassuré. Vainqueur de Girona sur le fil ce mercredi soir en Ligue des Champions (1-0), le PSG a longtemps vu le but se refuser à lui, et a surtout mis du temps à entrer dans son match. Après la rencontre sur Canal+, Samir Nasri s’est exprimé sur ce match décevant des hommes de Luis Enrique, malgré la victoire.

«En avant-match, tout le monde a dit "c’est un nouveau PSG, j’ai vu des attitudes, des choses”. Après ces 90 minutes, je n’ai rien vu de tout ça. Encore heureux qu’ils gagnent contre Gérone, c’est une équipe du chapeau 4 et le PSG est censé être un prétendant crédible à la victoire finale (…) Là, quel joueur de Gérone est titulaire au PSG ? Aucun, même sur le banc, je ne les prends pas. On doit se contenter d’une victoire 1-0 à domicile, à la 89e, et tirée par les cheveux ?»