Bayern Munich : le retentissant échec Thomas Tuchel

«Sur les deux rencontres, rien ne nous a été offert. Nous avons eu deux problèmes ce soir : l’arbitre et la pelouse, sinon, tout était ok.» Thomas Tuchel a eu du mal à contenir sa colère hier après l’élimination des siens en quart de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. C’est pourtant son échec et celui de sa direction. Arrivé en urgence durant la trêve internationale pour remplacer le contesté Julian Nagelsmann, l’entraîneur n’a pas réussi à endiguer la spirale négative de son club. Le pari est perdu.

Le board avait misé sur ce changement inattendu pour justement créer la surprise dans l’esprit de Pep Guardiola, et un électrochoc dans son propre vestiaire. Force est de constater que ni l’un ni l’autre n’a fonctionné. On peut même dire que cela a provoqué un effet inverse avec la fameuse altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané. Avec le peu de recul que nous avons depuis la venue de l’ancien du PSG et de Chelsea, il s’agit d’un échec du Bayern Munich, qui pouvait encore prétendre à trois titres il y a moins de deux semaines. Il faudra se contenter de la Bundesliga, dont il est leader avec deux petits points d’avance sur le BvB.

Des débuts très compliqués

Les débuts sont pour le moment manqués. Tuchel affiche même l’un des pires taux de réussite depuis très longtemps. D’après Opta, il n’est que le second entraîneur de l’histoire du club à ne pas avoir remporté l’un des deux premiers matchs sur la scène continentale. Le premier, c’est Ottmar Hitzfeld lors de la saison 1998/1999. Cela ne l’avait pas empêché d’atteindre la finale cette année, ce que ne réussira pas son successeur. Pire encore, Tuchel n’a remporté que deux de ses six premiers matchs. Il faut remonter à Sören Lerby en 1991 pour retrouver de pareils débuts.

«Nous apprenons encore à nous connaître. Je me concentre maintenant sur Mayence » reconnaissait le coach après la rencontre d’hier soir. Des propos confirmés par Joshua Kimmich. «C’est difficile de dire ce qui se serait passé avec un autre entraîneur. Je pense qu’on va beaucoup profiter de Thomas Tuchel. Bien sûr que c’est une situation difficile pour lui. Il arrive ici et nous avons tout de suite des matchs très importants.» Lancé Tuchel dans le grand bain sans grande préparation n’aura peut-être pas été la décision la plus inspirée du Bayern mais il faut désormais assumer l’idée jusqu’au bout.