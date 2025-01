LdC, Man City : la réaction de Pep Guardiola

Manchester City a eu très chaud. Éliminé des barrages au coup d’envoi de son match face au Club Bruges, le club anglais a su renverser la tendance pour s’imposer 3-1 après avoir été mené au score. Un énorme ouf de soulagement pour Pep Guardiola, même si le Catalan sait que le futur adversaire des barrages annonce un choc monumental.

« Je suis soulagé parce qu’on était éliminé et finalement on est qualifié. Ç’a été difficile pour nous dans ce nouveau format, on s’est beaucoup battu. On n’était pas dans les meilleures conditions sur certains matches. Maintenant, ce sera le réal Madrid ou le Bayern Munich, on va retrouver beaucoup de joueurs dans notre effectif. J’espère qu’ils vont nous aider à être plus forts. Je suis très heureux d’être qualifié. Ce sera le Real ou le Bayern, on sait que ce sera dur », a-t-il confié sur Canal+.