Reims ouvre la porte à un départ de Boulaye Dia cet hiver

Polyvalent attaquant du Stade de Reims depuis son arrivée en 2018 en provenance de Jura Sud, Boulaye Dia (23 ans) réalise un bon début de saison avec 3 buts en 7 matches. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club champenois, il sera à coup sûr l'un des hommes forts de David Guion cette saison. Du moins s'il ne part pas avant. Interrogé par Téléfoot, le directeur général du Stade de Reims a laissé la porte ouverte à un départ de Boulaye Dia au prochain mercato.

«S’il y a un beau projet qui se présente au mois de janvier, Boulaye Dia pourra bénéficier de son bon de sortie. Maintenant, nous serons contents de pouvoir compter sur lui toute la saison. Il est déjà à 3 buts et influent sur notre jeu», a-t-il lâché. Récemment, Brighton & Hove Albion, Rennes et l'Olympique de Marseille ont réalisé des approches plus ou moins prononcées pour le joueur.