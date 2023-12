PSG : Keylor Navas n’a pas dit son dernier mot avec Gianluigi Donnarumma

Keylor Navas est passé du tout au tout, en un rien de temps. Gardien titulaire et héroïque du PSG lors du Final 8 de Ligue des Champions il y a maintenant trois ans, le Costaricien n’est aujourd’hui même plus une roue de secours dans son club. Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, arrivé dans ses pattes à l’été 2021 dans la foulée de son titre de champion d’Europe décroché avec l’Italie, le triple vainqueur de la Ligue des Champions (2016,2017,2018) a appris à ses dépens que le football pouvait parfois être ingrat. Cet été, au terme de son prêt à Nottingham Forest, il a également vu le jeune Arnau Tenas (22 ans) débarquer dans la capitale française.

La suite après cette publicité

Un souhait du nouvel entraîneur Luis Enrique, cramponné à l’idée d’intégrer ses gardiens dans ses principes de jeu, mais qui témoigne du peu de crédit accordé au portier de 37 ans. S’il n’a pas disputé la moindre minute de jeu cette saison (seulement 70 minutes en pré-saison), en partie à cause de sa blessure aux lombaires qui l’éloigne des terrains depuis octobre - et qui n’était même plus mentionnée dans les points médicaux du club, Navas garde la tête froide. L’idée d’un départ avait inévitablement refait surface ces dernières semaines, mais à l’évidence, le gardien ne l’entend pas de cette oreille.

À lire

Jean-Martial Ribes mis en examen dans l’affaire de «l’armée numérique» du PSG

Il veut retrouver sa place de numéro 1

Au cours d’un live diffusé sur ses réseaux sociaux cette semaine, l’ex-Madrilène s’est épanché sur sa situation délicate, précisant qu’il n’avait pas l’intention de quitter le club à 6 mois de la fin de son contrat, sinon de s’y imposer : « C’est difficile, je ne peux pas me plaindre parce qu’en tant que footballeurs, on est privilégié. Mais au niveau du sportif, c’est difficile, on essaie de faire du mieux possible, de fournir les efforts et de travailler. Ne pas jouer est frustrant pour chaque joueur » , a-t-il d’abord commenté, avant de livrer ses objectifs personnels, dans des propos rapportés par AS.

La suite après cette publicité

«Dieu merci, je suis en train de revenir à 100% (de sa fissure au niveau des vertèbres lombaires), heureusement j’ai pu avoir une bonne récupération. Nous avons remis les choses entre les mains de Dieu, et nous sommes sur le point de nous battre et d’essayer de gagner une place, comme toujours.» À 37 ans et alors que Gianluigi Donnarumma continue de prendre de l’épaisseur malgré un jeu au pied toujours aussi déficient, la mission s’annonce relativement compliquée. Au moins, il garde le mérite de promouvoir son statut de challenger, celui qu’il avait un temps tenu face à Courtois au Real Madrid. Et à sa décharge, c’est sur ces bases affamées qu’il a su se construire un palmarès long comme le bras dans la capitale espagnole, où il avait déjà su faire déjouer les pronostics par le passé.