PSG : mais où est passé Keylor Navas ?

Le PSG a un rendez-vous ô combien important mardi prochain. C’est la réception de Newcastle (21h) en Ligue des Champions avec obligation de victoire. Une compétition que n’a plus disputée Keylor Navas depuis deux ans tout rond ou presque. La dernière fois que le triple vainqueur de l’épreuve avec le Real Madrid (2016, 2017, 2018) est apparu sur une pelouse en C1, c’était le 24 novembre 2021 à l’occasion d’un déplacement du PSG à Manchester City (défaite 2-1). Depuis, il s’est contenté de bancs de touche derrière Gianluigi Donnarumma, devenu numéro un après un long bras de fer.

C’est aussi la conséquence de la bonne période que traverse le portier italien, il a définitivement écarté la menace de son concurrent. Après les premiers matchs de la saison, le débat entre les deux hommes n’existe plus. L’Italien joue tous les matchs au grand dam de son aîné. Mais pire encore, le portier de 36 ans a surtout complément disparu des feuilles de match depuis un mois. Après un petit pépin au dos à la fin septembre, Navas fut victime d’une fissure au niveau des vertèbres lombaires. Sa durée d’indisponibilité n’a jamais été communiquée et le club de la capitale ne s’est pas montré alarmiste.

Absent du dernier communiqué médical du PSG

«Touché aux lombaires, Keylor Navas restera en salle ce jour», écrivait le club le 24 octobre dernier avant la réception de l’AC Milan au Parc des Princes. Le 10 novembre, c’est cette même lombalgie qui le tenait écarté du déplacement à Reims. Depuis, plus aucune nouvelle. Il a manqué les six derniers matchs de son équipe et n’a bien sûr pas été convoqué par le Costa Rica lors de cette trêve internationale. Une autre donnée interpelle, c’est son absence du dernier point médical du PSG avant la rencontre face à Monaco ce vendredi. Comme si ce manque de communication arrangeait finalement un peu tout le monde.

En fin de contrat en juin prochain, Keylor Navas avance tout doucement vers sa fin de parcours à Paris, un club qu’il a rejoint en 2019 pour le hisser jusqu’en finale de Ligue des Champions l’année suivante, puis en demi-finale. Ses derniers mois de la capitale ne sont évidemment pas à la hauteur de son talent et de ce qu’il a apporté à cette équipe mais le haut niveau est impitoyable. Luis Enrique lui avait confié une mission en début de saison, celle d’être le gardien du vestiaire à défaut d’être celui de l’équipe première. Son palmarès et son aura doivent servir d’exemple aux plus jeunes.

Un départ cet hiver ?

Ce capitanat sans brassard, c’est aussi pour son entraîneur une façon de l’emmener avec lui dans son projet. Le départ des hispanophones l’été dernier, Sergio Ramos surtout dont il est très proche, lui ont sans doute mis un nouveau petit coup derrière la tête mais lui et sa famille se sentent bien à Paris. C’est aussi ce qui l’a fait rester lors du dernier mercato alors qu’il était poussé vers la sortie. Des clubs en Premier League, mais aussi l’Inter ou encore Fenerbahçe s’étaient renseignés. Il avait même refusé un pont d’or d’Al-Hilal. La question de son avenir se posera à nouveau cet hiver, d’autant qu’il a un barrage à disputer contre le Honduras en mars pour participer à la Copa America l’été prochain. Encore faut-il qu’il soit remis sur pied.