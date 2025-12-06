PSG-Rennes : les compositions officielles

Le PSG reçoit Rennes ce samedi à 21h05 pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après leur surprenante défaite contre Monaco (1-0), les hommes de Luis Enrique doivent retrouver le goût de la victoire pour se préparer avant la Ligue des champions et suivre le rythme de Lens, premier avec quatre points d’avance et un match en plus. De son côté, Rennes reste sur quatre victoires consécutives.

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Barcola, Lee et Kvaratskhelia. Safonov est titulaire à la place de Chevalier, blessé, derrière Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho et Hernandez. Du côté des Rennais, Le Paul animera le secteur offensif avec Embolo.

Les compositions officielles :

PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Hernandez – Neves, Vitinha, Mayulu – Barcola, Lee, Kvaratskhelia.

Rennes : Samba – Aït-Boudlal, Jacquet, Brassier – Frankowski, Camara, Rongier, Cissé, Al-Tamari – Lepaul, Embolo.