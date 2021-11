JT Foot Mercato : le FC Barcelone a un plan pour relancer Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Le Barça est fou de Dembélé

Ousmane Dembélé est toujours blessé mais il continue de recevoir des louanges ! Il y a d'abord eu les mots doux de Xavi lors de sa présentation qui parlait du potentiel «meilleur du monde», de «crack mondial» en précisant surtout qu'«il n'y avait aucun doute, sa prolongation est une priorité pour nous c'est clair». Quelques jours plus tard, c'est au tour de Dani Alves de chanter les louages du Français… «Dembélé est un joueur exceptionnel qui a besoin de comprendre ce que c'est de jouer au Barça. Il est très bon, c'est un putain de joueur et il peut énormément aider le Barça. Il peut faire beaucoup de choses». Des mots qui devraient faire du bien à Dembélé et qui seront peut-être utiles dans la quête du Barça de le prolonger…

Le Real a des idées plein la tête

Après quelques années compliquées, le Real veut redevenir le plus grand club au monde, mais n'aura pas les moyens de le faire en sortant le carnet de chèque. Florentino Pérez et les siens devront ruser pour continuer d'être au niveau. Et l'une des idées, c'est de recruter des joueurs libres. Il y a bien sûr Kylian Mbappé, on vous l'a déjà répété de nombreuses fois, mais il est loin d'être le seul dans la short-list du Real. Voici un petit aperçu avec 9 noms, qui seront tous sans club l'été prochain.

Au milieu de terrain par exemple, les dirigeants madrilènes semblent particulièrement apprécier les Français. Le dossier Paul Pogba n'est toujours pas abandonné, lui qui sera donc libre et qui ne semble pas vraiment prendre le chemin d'une prolongation avec Manchester United. Autre champion du monde 2018, Corentin Tolisso serait lui aussi pisté par le Real… avec un profil un peu plus défensif donc tout comme Boubacar Kamara de l'Olympique de Marseille ! Le milieu phocéen ferait partie des jeunes joueurs suivis par le board merengue… Toujours dans l'entrejeu, le Real veut également des joueurs d'autres nationalité comme Franck Kessié de l'AC Milan ! Lui qui est particulièrement demandé en ce moment. Il fait ainsi partie des joueurs que suit le Real pour changer son milieu de terrain, de plus en plus vieillissant. À noter que Marcelo Brozovic est également dans cette liste et ne serait pas vraiment chaud pour prolonger à l'Inter.

Autre secteur de jeu dans lequel la Maison Blanche veut se renforcer, c'est la défense. Et l'un des joueurs ciblés c'est Antonio Rüdiger de Chelsea. Mais la concurrence pour le faire venir risque d'être forte, car l'international allemand a tout de la bonne affaire pour ce prochain mercato estival. Autre défenseur de Chelsea en fin de contrat, c'est César Azpilicueta ! Si les Blues ne parviennent pas à le resigner, il ne devrait pas manquer de prétendants. On parle déjà du Barça, en plus du Real donc. Niklas Süle est lui aussi dans le viseur madrilène. Et le défenseur du Bayern aurait l'avantage de s'associer facilement avec David Alaba, qu'il a bien connu en Bavière ! Enfin, Alessio Romagnoli est lui aussi regardé de près par les dirigeants ibériques, dans l'idée d'un renfort à 0€ cet été…

Fofana dans le viseur de Chelsea

Wesley Fofana est lui aussi très demandé ! Actuellement en convalescence après sa fracture du péroné, sa cote ne baisse pas outre-Manche. D'après nos informations, Chelsea pourrait se montrer très actif sur lui l'été prochain, et les contacts entre les Blues et l'entourage du joueur ont repris. Manchester United garde aussi un œil sur lui, même s'il n'est pas sûr qu'il puisse s'aligner. Car Fofana est lié à Leicester jusqu'en 2025 et il pourrait ainsi coûter très cher…