Ligue des Champions, Inter-Liverpool : Jürgen Klopp encense sa défense

Mohamed Salah, Sadio Mané, Diogo Jota, Roberto Firmino et maintenant Luis Diaz. L'attaque de Liverpool a de quoi faire des envieux. Et ce mercredi soir, à Milan, face à l'Inter, en 8e de finale aller de Ligue des Champions, on s'attendait à voir ces artistes briller de mille feux. Si Firmino et Salah ont marqué les deux buts de la précieuse victoire des Reds (2-0), ce sont d'autres joueurs qui ont tiré la couverture à eux.

Virgil van Dijk, élu homme du match par la rédaction FM, et Ibrahima Konaté, pour ne citer qu'eux, ont en effet livré une partie très solide. Pour le plus grand bonheur de Jürgen Klopp. «Nous avons très bien défendu et nous devions y parvenir. Sans défense, il est impossible de remporter ce genre de matches. Face à leurs attaquants, nous devions faire de notre mieux. Perisic nous a mis en difficulté, mais, au niveau défensif, nous avons été très bons. Nous investissons beaucoup sur des joueurs qui savent bien défendre», a salué l'Allemand avant de poursuivre.

Van Dijk-Konaté sacré paire

«Je suis très satisfait, indubitablement. Après avoir un peu souffert, nous avons cherché à passer par l'axe, puis nous avons changé notre plan et nous avons réussi à mieux sortir et à avoir l'impact juste. Dans les vingt dernières minutes, nous avons réussi à sortir et marquer deux fois. En première période, nous n'avons pas bien joué, mais, ensuite, nous nous sommes améliorés». Son axial néerlandais avait lui aussi le sourire au micro de BT Sport en fin de match. «Tout le monde s’attendait à être sous pression, l'Inter, c’est une très bonne équipe. Il faut être prêt à souffrir, à faire le sale boulot et tout le monde l’a fait, c’est un bon résultat, un clean-sheet, une bonne soirée», a-t-il lâché.

Ibrahima Konaté, son partenaire français en charnière centrale, abondait dans son sens. «L’ensemble du groupe était concerné, c'était une très belle équipe de l’Inter, la victoire, c'était le plus important. Il était important d’être efficace ce soir (mercredi), on a su en mettre deux au fond. Je sens que je progresse au quotidien, mais je sens que j’ai encore une grosse marge de progression. Le match est terminé et je me concentre sur ce qui arrive», a-t-il confié au micro de beIN Sports, lui qui n'a pas encore perdu avec sa nouvelle équipe depuis son arrivée l'été dernier (15 matches, 12 victoires, 3 nuls). Avec un axe de ce calibre devant le sérieux Alisson, les Reds sont armés pour voyager et laisser libre cours à leur attaque de folie. Vous avez dit favoris ?