PSG : le retour éclatant de Kylian Mbappé

3 matches disputés, 1 seul but marqué, au forceps qui plus est face au FC Metz. C'est peu dire que Kylian Mbappé manquait au Paris Saint-Germain. Le meilleur buteur du club de la capitale et de la L1 depuis deux saisons a fait son grand retour face à l'OGC Nice dimanche à l'Allianz Riviera et le visage de l'attaque parisienne s'est de nouveau illuminé. D'abord assez axial dans le 4-4-2 proposé par Thomas Tuchel, il s'est peu à peu replacé sur son côté gauche favori pour faire vivre un enfer à Youcef Atal et prendre un maximum de vitesse.

Cela a payé avec deux débordements ravageurs qui ont abouti à un penalty obtenu et transformé (38e) et au but de Di Maria (45+1e). A la 64e, il remettait ça, mettant trois Niçois dans le vent, Atal se blessant même sur l'action, avant d'être contré in extremis. Il aurait pu s'offrir le doublé si Draxler n'avait pas été sanctionné d'un hors-jeu limite. Remplacé à la 79e minute, il a totalement réussi son retour à la compétition avec le PSG.

Le poste préférentiel de Mbappé

En conférence de presse, Thomas Tuchel a logiquement encensé son attaquant. « Kylian aujourd'hui, il a fait un bon match. Je n'en attendais pas trop mais il a montré qu'il pouvait faire toujours la différence pour nous avec son accélération, sa confiance, sa faim de marquer. Il nous a beaucoup aidés, c'est clair. » Avec Mbappé, le PSG peut bien mieux exploiter les situations de contre, et Di Maria sait qu'il a une flèche à lancer devant, contrairement à un Icardi encore une fois très peu en vue.

Le passage du 4-4-2 au 4-3-3 a d'ailleurs permis à Mbappé d'exploiter sa vitesse plus facilement. Et de relancer le débat sur son meilleur poste. « Son meilleur poste, c'est proche de Neymar. Si on n'a pas Ney, on doit trouver autre chose. Je rigole. Honnêtement, j'aime beaucoup quand Kylian ne joue pas dos au but, plus comme un deuxième attaquant. On a commencé en 4-4-2 puis 4-3-3 après la blessure de Gueye. Mauro est le mec qui joue plus à l'intérieur, Kylian aime beaucoup ce poste là, à gauche. »* En attendant le retour de suspension de Neymar.