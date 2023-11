SPL : Al-Nassr bat Al-Wehda et revient à 4 points du leader

Assuré de terminer deuxième du classement de la Saudi Pro League peu importe le résultat, Al-Nassr espérait réduire l’écart avec le leader, Al-Hilal, en se déplaçant à La Mecque pour y affronter Al-Wehda. Les Jaune-et-Bleu s’imposaient avec maîtrise face aux Chevaliers (3-1). Alex Telles débloquait la marque dans le premier quart d’heure (1-0, 11e) avant le but du break d’Abdulelah Al Amri (2-0, 39e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Nassr 28 12 19 9 1 2 33 14 8 Wehda 16 12 -2 5 1 6 22 24

Cristiano Ronaldo s’illustrait également face au but au retour des vestiaires (3-0, 50e), pour sa 13e réalisation de la saison en championnat. La réduction du score d’Anselmo (3-1, 81e) et les deux buts refusés à Talisca (62e) et Abdulrahman Ghareeb (90+7e) ne changeaient rien au sort de la rencontre. Au classement du championnat, les hommes de Luis Castro reviennent à quatre points du club de la capitale après 13 journées de la SPL et restent dans la course au titre.