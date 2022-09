MU : Erik ten Hag n'a pas peur d'Erling Haaland

Stratosphérique. Voilà comment qualifier le début de saison d'Erling Haaland (22 ans) en Premier League, un championnat qu'il découvre d'ailleurs puisqu'il est arrivé à Manchester City cet été en provenance du Borussia Dortmund. Avec 11 buts en 7 matchs, le Cyborg confirme qu'il est bien l'une des menaces les plus redoutables de la planète football. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le derby de Manchester prévu dimanche (15 heures) à l'Etihad, Erik ten Hag n'a pas voulu particulièrement se focaliser sur le Norvégien.

« Nous ne jouons pas contre Haaland, nous jouons contre Man City, a dans un premier temps répondu le coach de Manchester United à un journaliste qui lui demandait comment stopper Erling Haaland. Nous sommes convaincus de nos capacités. Si nous agissons comme une équipe, alors nous pouvons battre nos adversaires. C'est la conviction dont nous avons besoin, et nous en avons encore plus besoin dimanche. » Réponse sur le terrain. Une chose est sûre, Raphaël Varane et ses partenaires auront fort à faire face à la machine à marquer des Cityzens.