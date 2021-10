OGC Nice : la belle anecdote d'Andy Delort

Après le match nul contre l'Olympique de Marseille en milieu de semaine (1-1, match en retard de la 3e journée de Ligue 1), l'OGC Nice avait rendez-vous avec l'Angers SCO ce dimanche au Stade Raymond Kopa. Menés, les Aiglons ont inversé la tendance grâce à un doublé d'Andy Delort en deuxième période pour finalement s'imposer (2-1, 12e journée). L'ancien avant-centre du MHSC a notamment inscrit un joli but d'une reprise de volée imparable, et il a envoyé une petite anecdote à ce sujet au coup de sifflet final.

«C'est un peu ça. C’est mon père qui me les a fait bouffer. D’ailleurs, il m’a envoyé un message. Ça fait plaisir parce qu’il aime ça. Il m’a dit: "le premier, tu as un peu de cul. Le deuxième, c’est les cassettes que je t’ai fait bouffer". C’est un hommage pour lui, ça me fait plaisir», a déclaré l'attaquant âgé de 30 ans, faisant référence aux vidéos sur Jean-Pierre Papin qu'il regardait auparavant pour s'améliorer. Et ça a donc été payant ce dimanche après-midi sur la pelouse d'Angers, avec ce joli but.